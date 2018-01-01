Сумерки
Сумерки (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Twilight Time
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Прожив 20 лет в Америке, стареющий вдовец Марко Секулович возвращается на родину в Югославию, чтобы позаботиться о двух маленьких внуках. Но тихая жизнь Марко рушится, когда он встречает симпатичную новенькую сельскую учительницу Лану. Молден отдаёт дань уважения своему югославскому наследию в этой трогательной драме 1982 года.

Страна
Югославия, США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки»