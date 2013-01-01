Сумасшедший вид любви
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Сумасшедший вид любви

Сумасшедший вид любви (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Crazy Kind of Love
Драмы, Мелодрамы86 мин18+

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Сюжет

Семья Августы разваливается после того, как она выгнала мужа из дома за интрижку на стороне. Однако вскоре в жизнь семьи врывается Бетти, подружка одного из сыновей, и переворачивает их жизнь с ног на голову, выводя семью из коматозного состояния...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb