Судный день
Актёры и съёмочная группа фильма «Судный день»

Режиссёры

Уильям Р. Гринблатт

Уильям Р. Гринблатт

William R. Greenblatt
Режиссёр

Актёры

Керри Торнтон

Керри Торнтон

Kerry Thornton
АктрисаLaura
Янси Батлер

Янси Батлер

Yancy Butler
АктрисаKate
Рэнделл Хэйнс

Рэнделл Хэйнс

Randell Haynes
АктёрLyons
Джилл Гэлловэй

Джилл Гэлловэй

Jill Galloway
АктрисаMelissa / T. Wingate Andrews High School Cheerleader
Рене Гриффин

Рене Гриффин

Renee Griffin
АктрисаJill

Сценаристы

Эндрю Стейн

Эндрю Стейн

Andrew Stein
Сценарист

Продюсеры

Бенжамин Климчак

Бенжамин Климчак

Benjamin Klimczak
Продюсер
Стефан Терхорст

Стефан Терхорст

Stefan Terhorst
Продюсер
Лукас Хайнсер

Лукас Хайнсер

Lukas Heinser
Продюсер
Уильям Р. Гринблатт

Уильям Р. Гринблатт

William R. Greenblatt
Продюсер

Художники

Кристина Картер

Кристина Картер

Christina Carter
Художница
Рашель «Ро» Рей

Рашель «Ро» Рей

Rashel «Ro» Rey
Художница
С. Дэниэл Холл

С. Дэниэл Холл

C. Daniel Hall
Художник

Монтажёры

Шервуд Джонс

Шервуд Джонс

Sherwood Jones
Монтажёр

Композиторы

Билли Линкольн

Билли Линкольн

Billy Lincoln
Композитор
Джон Нау

Джон Нау

John Nau
Композитор