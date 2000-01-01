Судный день
Wink
Фильмы
Судный день

Судный день (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Doomsday Man
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Доктор Том Бенкс имел все: прекрасную работу, чудесного брата и любимую жену. Том работал на правительство, занимался разработками в области вирусологии. В результате несчастного случая, его жена погибла, пораженная смертельным вирусом. Том, убитый горем, обвинил в ее смерти правительство, похитил вирус и инфицировал себя. И главная задача, которая встала перед его братом Майком и его подругой Кейт, спасти Тома и вернуть опасный вирус в лабораторию.

Судный день смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Судный день»