Судный день (фильм, 2000) смотреть онлайн

Доктор Том Бенкс имел все: прекрасную работу, чудесного брата и любимую жену. Том работал на правительство, занимался разработками в области вирусологии. В результате несчастного случая, его жена погибла, пораженная смертельным вирусом. Том, убитый горем, обвинил в ее смерти правительство, похитил вирус и инфицировал себя. И главная задача, которая встала перед его братом Майком и его подругой Кейт, спасти Тома и вернуть опасный вирус в лабораторию.



