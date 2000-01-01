Судный день (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Doomsday Man
Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Доктор Том Бенкс имел все: прекрасную работу, чудесного брата и любимую жену. Том работал на правительство, занимался разработками в области вирусологии. В результате несчастного случая, его жена погибла, пораженная смертельным вирусом. Том, убитый горем, обвинил в ее смерти правительство, похитил вирус и инфицировал себя. И главная задача, которая встала перед его братом Майком и его подругой Кейт, спасти Тома и вернуть опасный вирус в лабораторию.
Судный день смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- УРРежиссёр
Уильям
Р. Гринблатт
- КТАктриса
Керри
Торнтон
- ЯБАктриса
Янси
Батлер
- РХАктёр
Рэнделл
Хэйнс
- ДГАктриса
Джилл
Гэлловэй
- РГАктриса
Рене
Гриффин
- ЭССценарист
Эндрю
Стейн
- БКПродюсер
Бенжамин
Климчак
- СТПродюсер
Стефан
Терхорст
- ЛХПродюсер
Лукас
Хайнсер
- УРПродюсер
Уильям
Р. Гринблатт
- ККХудожница
Кристина
Картер
- Р«Художница
Рашель
«Ро» Рей
- СДХудожник
С.
Дэниэл Холл
- ШДМонтажёр
Шервуд
Джонс
- БЛКомпозитор
Билли
Линкольн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау