Суд над чикагской семеркой
Актёры и съёмочная группа фильма «Суд над чикагской семеркой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Суд над чикагской семеркой»

Режиссёры

Аарон Соркин

Aaron Sorkin
Режиссёр

Актёры

Марк Райлэнс

Mark Rylance
Актёр
Саша Барон Коэн

Sacha Baron Cohen
Актёр
Эдди Редмэйн

Eddie Redmayne
Актёр
Фрэнк Ланджелла

Frank Langella
Актёр
Джозеф Гордон-Левитт

Joseph Gordon-Levitt
Актёр
Джереми Стронг

Jeremy Strong
Актёр
Яхья Абдул-Матин II

Yahya Abdul-Mateen II
Актёр
Алекс Шарп

Alex Sharp
Актёр
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
Актёр
Майкл Китон

Michael Keaton
Актёр
Бен Шенкман

Ben Shenkman
Актёр
Дж.С. Маккензи

J.C. MacKenzie
Актёр
Дэн Флаэрти

Dan Flaherty
Актёр
Ной Роббинс

Noah Robbins
Актёр
Джон Доумен

John Doman
Актёр
Келвин Харрисон мл.

Kelvin Harrison Jr.
Актёр
Кейтлин Фицджералд

Caitlin Fitzgerald
Актриса
Брэйди Дженнесс

Brady Jenness
Актёр
Меган Рафферти

Meghan Rafferty
Актриса
Джульетт Анджело

Juliette Angelo
Актриса
Брендан Бурк

Brendan Burke
Актёр
Та фон Аллмен

Tah von Allmen
Актриса
Алан Метоски

Alan Metoskie
Актёр
Джон Гавлик

John Gawlik
Актёр
Кевин О’Доннелл

Kevin O'Donnell
Актёр
Гэвин Хааг

Gavin Haag
Актёр
Элис Кремелберг

Alice Kremelberg
Актриса
Тиффани Денис Хоббс

Tiffany Denise Hobbs
Актриса
Стив Рутман

Steve Routman
Актёр
Мэдисон Николс

Madison Nichols
Актриса
Джон Ф. Карпентер

John F. Carpenter
Актёр
Уэйн Дювалл

Wayne Duvall
Актёр
Майк Джерати

Mike Geraghty
Актёр
Майкл Брюнлиб

Michael Brunlieb
Актёр
Вик Кулигоски

Vic Kuligoski
Актёр
Брэндон Фиерро

Brandon Fierro
Актёр
Дэмиэн Янг

Damian Young
Актёр
Мишель Хёрст

Michelle Hurst
Актриса
Кэтлин Гаррет

Kathleen Garrett
Актриса
Мэттью Лефевур

Matthew LeFevour
Актёр
Макс Адлер

Max Adler
Актёр
Майкл Бассетт

Michael Bassett
Актёр
Шоун Парсонс

Shawn Parsons
Актёр
Джон Куилти

John Quilty
Актёр

Сценаристы

Аарон Соркин

Aaron Sorkin
Сценарист

Продюсеры

Мэтт Джексон

Matt Jackson
Продюсер
Тайлер Томпсон

Tyler Thompson
Продюсер
Макс Адлер

Max Adler
Продюсер
Кэри Андерсон

Cary Anderson
Продюсер

Операторы

Фидон Папамайкл

Phedon Papamichael
Оператор

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор