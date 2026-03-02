Суд над чикагской семеркой
Суд над чикагской семеркой (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, The Trial of the Chicago 7
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чикаго, 1968 год. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства

Страна
США, Великобритания, Индия
Жанр
Исторический, Драма, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суд над чикагской семеркой»