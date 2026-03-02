Суд над чикагской семеркой (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, The Trial of the Chicago 7
Триллер, Драма18+
О фильме
Чикаго, 1968 год. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства
СтранаСША, Великобритания, Индия
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
