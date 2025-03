Styx - The Grand Illusion / Pieces of Eight (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм был снят 9 ноября 2010 года в старинном театре «Орфеум» в Мемфисе, штат Теннесси. В нем представлен удивительный концерт Styx, на котором музыканты впервые исполняют свои мультиплатиновые альбомы семидесятых годов The Grand Illusion и Pieces Of Eight от начала до конца. Эти культовые альбомы помогли Styx завоевать репутацию успешной рок-группы и определили, что значит «рок, ориентированный на альбомы» для целого поколения американцев. Этот фильм прекрасно отражает мощь, мастерство в написании песен и виртуозность музыкантов. Эти слова как нельзя лучше определяют суть Styx на протяжении всей карьеры и этих прогрессивных альбомов в частности.



