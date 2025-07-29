Стук сердца 2
Фильм Стук сердца 2

2025, Dhadak 2
Триллер, Драма16+
О фильме

Пронзительная романтическая драма о самоидентификации, власти и цене любви в мире, в котором мы живем.

Страна
Индия, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг