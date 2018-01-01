Wink
Фильмы
Стромболи, земля Божья
Актёры и съёмочная группа фильма «Стромболи, земля Божья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стромболи, земля Божья»

Режиссёры

Роберто Росселлини

Roberto Rossellini
Режиссёр

Актёры

Ингрид Бергман

Ingrid Bergman
Актриса
Марио Спонцо

Mario Sponzo
Актёр
Джетано Фамуларо

Gaetano Famularo
Актёр
Роберто Онорати

Roberto Onorati
Актёр

Сценаристы

Серджо Амидеи

Sergio Amidei
Сценарист

Продюсеры

Роберто Росселлини

Roberto Rossellini
Продюсер

Монтажёры

Йоланда Бенвенути

Jolanda Benvenuti
Монтажёр

Композиторы

Ренцо Росселлини

Renzo Rossellini
Композитор