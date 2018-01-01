Стрелок
Стрелок (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Shooter
Драма16+

О фильме

Фильм «Стрелок» 1997 года — боевик-вестерн Фреда Олена Рэя о бесстрашном страннике, который бросает вызов банде головорезов, терроризирующей город.

Странствующий стрелок Майкл Атертон спасает проститутку Венди от насильников, застрелив несколько человек. К несчастью, одним из погибших оказывается сын местного ранчеро Джерри Крантца, который вместе со своим людьми правит соседним городком и жестоко расправляется с неугодными. Бандиты Крантца мстят Атертону: они ломают ему руки, распинают на кресте и оставляют умирать в пустыне. От верной гибели стрелка спасает Венди, чья помощь позволяет Майклу вернуть силы. Но чем закончится это противостояние, не ясно, ведь в городке появляется еще один человек, которому Атертон перешел дорогу.

Смотреть фильм «Стрелок» будет интересно не только ценителям вестернов, но и тем киноманам, которые любят истории о герое-одиночке, отвечающем на силу силой, а на выстрел — выстрелом.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелок»