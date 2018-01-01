Стрелок (фильм, 1997) смотреть онлайн
Фильм «Стрелок» 1997 года — боевик-вестерн Фреда Олена Рэя о бесстрашном страннике, который бросает вызов банде головорезов, терроризирующей город.
Странствующий стрелок Майкл Атертон спасает проститутку Венди от насильников, застрелив несколько человек. К несчастью, одним из погибших оказывается сын местного ранчеро Джерри Крантца, который вместе со своим людьми правит соседним городком и жестоко расправляется с неугодными. Бандиты Крантца мстят Атертону: они ломают ему руки, распинают на кресте и оставляют умирать в пустыне. От верной гибели стрелка спасает Венди, чья помощь позволяет Майклу вернуть силы. Но чем закончится это противостояние, не ясно, ведь в городке появляется еще один человек, которому Атертон перешел дорогу.
Смотреть фильм «Стрелок» будет интересно не только ценителям вестернов, но и тем киноманам, которые любят истории о герое-одиночке, отвечающем на силу силой, а на выстрел — выстрелом.
Стрелок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- ФОРежиссёр
Фред
Олен Рэй
- ХХАктёр
Хоук
Хауэлл
- РТАктёр
Рэнди
Трэвис
- МДАктёр
Майкл
Дудикофф
- ВУАктриса
Валери
Уайлдмен
- ЭСАктёр
Эндрю
Стивенс
- ЛДАктриса
Либби
Джордж
- УСАктёр
Уильям
Смит
- КБАктёр
Кэлвин
Бартлетт
- ЭЛАктёр
Эрик
Лосон
- РДАктёр
Роберт
Донован
- ТГСценарист
Тони
Гиглио
- УБПродюсер
Уильям
Б. Стикли
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- ИТХудожница
Ивет
Тейлор
- ДФХудожник
Джонатан
Флетчер
- ДРХудожник
Джоэль
Росс
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДМКомпозитор
Диджи
Минси
- БЗКомпозитор
Борис
Зелькин