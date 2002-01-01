Стрелки (фильм, 2002) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джилли вышел из тюрьмы, не имея за душой ничего и никого за исключением старого друга Джея, чью вину он взял на себя. Джилли хочет лишь начать все заново с деньгами, которые ему задолжали.
Но Джей вложил их в сделку «наркотики в обмен на оружие». И Джилли придется вместе с Джеем поработать на мафиозного босса Макса Белла. Джей пристроил в его банду даже своего младшего брата, продающего наркотики на улице в копании таких же подростков.
Узнав о том, что Джей в тайне от него собирается провернуть крупную сделку по продаже оружия, Макс подставляет его и Джилли полиции. Макс хочет избавиться от лишних людей и поделить с полицейскими деньги и товар. Но ни Макс, ни Джей не знают, что все это время Джилли вел свою собственную игру...
Стрелки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Нидерланды, США
ЖанрБоевик, Криминал, Драма, Триллер
Рейтинг
- ГДРежиссёр
Гленн
Дюрфор
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- ЛДАктёр
Луис
Демпси
- ДХАктёр
Джейсон
Хьюз
- Актёр
Джерард
Батлер
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ЭФАктриса
Эмма
Филдинг
- МРАктёр
Мэттью
Риз
- ДСАктёр
Джэми
Суини
- ЭДАктёр
Эдриан
Данбар
- Актёр
Эндрю
Ховард
- Актриса
Мелани
Лински
- Сценарист
Эндрю
Ховард
- ГЯСценарист
Гари
Янг
- ЛДСценарист
Луис
Демпси
- МБПродюсер
Марджери
Боун
- ЯБПродюсер
Ян
Брёйнстроп
- РТХудожник
Робин
Тарснейн
- РБХудожница
Ребекка
Баззард
- ГПХудожник
Гай
Портасс
- КВМонтажёр
Кевин
Вилан
- КУКомпозитор
Кемаль
Ультанур