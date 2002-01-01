Стрелки (фильм, 2002) смотреть онлайн

Джилли вышел из тюрьмы, не имея за душой ничего и никого за исключением старого друга Джея, чью вину он взял на себя. Джилли хочет лишь начать все заново с деньгами, которые ему задолжали.



Но Джей вложил их в сделку «наркотики в обмен на оружие». И Джилли придется вместе с Джеем поработать на мафиозного босса Макса Белла. Джей пристроил в его банду даже своего младшего брата, продающего наркотики на улице в копании таких же подростков.



Узнав о том, что Джей в тайне от него собирается провернуть крупную сделку по продаже оружия, Макс подставляет его и Джилли полиции. Макс хочет избавиться от лишних людей и поделить с полицейскими деньги и товар. Но ни Макс, ни Джей не знают, что все это время Джилли вел свою собственную игру...



Стрелки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.