Стрелки (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Shooters
Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Форт «Прокаженный» — самое отсталое подразделение в армии США. В нем руководят майор Зипп и бесшабашный лейтенант Харли Коул. В форт приходит известие: их форт избран местом проведения ежегодных армейских спортивных игр. Команде «Прокаженные» предстоитвыступить против лучшего женского подразделения «Гадюки» и команды «Зеленых беретов», что явно им не по зубам. Разгильдяям под руководством лейтенанта Коула приходится прибегать ко всяким уловкам, чтобы добиться победы любой ценой.
Рейтинг
- ПЮРежиссёр
Питер
Юваль
- РХАктёр
Рэнди
Хоген
- РСАктриса
Робин
Симс
- ТШАктёр
Том
Шелл
- ДПАктёр
Джозеф
Пилато
- ГГАктёр
Гари
Гибсон
- КМАктриса
Келли
Муллис
- ШПАктёр
Шоун
Патрик Гринфилд
- АРАктёр
Альдо
Рэй
- БШАктёр
Бенжамин
Шик
- РЭАктёр
Рэй
Эсслер
- ПЮСценарист
Питер
Юваль
- ДМСценарист
Джеффри
Мэндел
- МБСценарист
Майкл
Богарт Юваль
- ПЮПродюсер
Питер
Юваль
- БЛПродюсер
Брюс
Левин
- ССПродюсер
Стэн
Саруббе
- АШПродюсер
Аллен
Шерл
- ДВХудожник
Джеффри
Вэнс
- КРМонтажёр
Кристофер
Рейнольдс
- ТХКомпозитор
Тодд
Хейен