Стрелки (фильм, 1989) смотреть онлайн

Форт «Прокаженный» — самое отсталое подразделение в армии США. В нем руководят майор Зипп и бесшабашный лейтенант Харли Коул. В форт приходит известие: их форт избран местом проведения ежегодных армейских спортивных игр. Команде «Прокаженные» предстоитвыступить против лучшего женского подразделения «Гадюки» и команды «Зеленых беретов», что явно им не по зубам. Разгильдяям под руководством лейтенанта Коула приходится прибегать ко всяким уловкам, чтобы добиться победы любой ценой.



