Wink
Фильмы
Стрелки
Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелки»

Режиссёры

Кирк Вон

Кирк Вон

Kirk Wong
Режиссёр

Актёры

Адам Чэн

Адам Чэн

Adam Cheng
АктёрHaye
Марк Чэн

Марк Чэн

Mark Cheng
АктёрKwong
Уайз Ли

Уайз Ли

Waise Lee
АктёрChing
Кэрри Нг

Кэрри Нг

Carrie Ng
АктрисаChu-Chiao
Цан-Сан Чун

Цан-Сан Чун

Tsan-Sang Cheung
Актёр
Дэвид У

Дэвид У

David Wu
АктёрFan
Элизабет Ли

Элизабет Ли

Elizabeth Lee
АктрисаMona Fong
Лианг Чианг

Лианг Чианг

Liang Chiang
Актёр
Тони Люн Ка-Фай

Тони Люн Ка-Фай

Tony Leung Ka-Fai
АктёрCaptain Ding Chun-Bee

Сценаристы

Ванг Фанг Лип

Ванг Фанг Лип

Wang Fung Lip
Сценарист
Ло Кэм Фай

Ло Кэм Фай

Law Kam Fai
Сценарист

Продюсеры

Цуй Харк

Цуй Харк

Tsui Hark
Продюсер

Художники

Ширли Чан

Ширли Чан

Shirley Chan
Художница
Ли Ю-гвон

Ли Ю-гвон

Lee Yiu-Gwong
Художник

Монтажёры

Дэвид У

Дэвид У

David Wu
Монтажёр

Композиторы

Дэвид У

Дэвид У

David Wu
Композитор