Стрелки (фильм, 1988) смотреть онлайн

Шанхай. 30-е годы. Молодой парень по имени Чун Би возвращается с войны и поступает на службу в полицию. Его главная цель — наркоторговец Хэй и Чун Би делает все возможное, что поймать преступника. Очень скоро молодой полицейский начинает понимать, что одному ему не справится и тогда он зовет на помощь трех армейских друзей...



Стрелки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.