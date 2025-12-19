Стражи Галактики. Часть 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 3» 2023 года — самая личная часть трилогии, в центре которой оказывается енот Ракета.



Могущественное существо Адам Уорлок атакует базу Стражей и тяжело ранит Ракету. Внезапно выясняется, что енота нельзя вылечить: в его тело встроен специальный «предохранитель» — чип смерти, код отключения которого спрятан в недрах штаба компании OrgoCorp. И пока лежащий в коме Ракета вспоминает собственное детство, его друзья отправляются в спасательную экспедицию. К удивлению Стражей их враг — не очередной космический диктатор, а ученый-фанатик, уверенный, что имеет право проводить опыты над живыми существами ради создания «идеального мира».



«Стражи Галактики. Часть 3» — фильм для тех, кто ценит в супергеройском кино не только юмор и зрелищный экшен, но и эмоциональные сцены. Это по-прежнему отвязное приключение с фирменными шутками Джеймса Ганна, но прежде всего — трогательная история о травме, жестоких экспериментах и найденной семье, готовой идти до конца ради одного из своих.

