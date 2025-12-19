Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3

Стражи Галактики. Часть 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.42023, Guardians of the Galaxy Vol. 3
Фантастика, Боевик150 мин18+

О фильме

Фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 3» 2023 года — самая личная часть трилогии, в центре которой оказывается енот Ракета.

Могущественное существо Адам Уорлок атакует базу Стражей и тяжело ранит Ракету. Внезапно выясняется, что енота нельзя вылечить: в его тело встроен специальный «предохранитель» — чип смерти, код отключения которого спрятан в недрах штаба компании OrgoCorp. И пока лежащий в коме Ракета вспоминает собственное детство, его друзья отправляются в спасательную экспедицию. К удивлению Стражей их враг — не очередной космический диктатор, а ученый-фанатик, уверенный, что имеет право проводить опыты над живыми существами ради создания «идеального мира».

«Стражи Галактики. Часть 3» — фильм для тех, кто ценит в супергеройском кино не только юмор и зрелищный экшен, но и эмоциональные сцены. Это по-прежнему отвязное приключение с фирменными шутками Джеймса Ганна, но прежде всего — трогательная история о травме, жестоких экспериментах и найденной семье, готовой идти до конца ради одного из своих.

Страна
США, Новая Зеландия, Франция, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики. Часть 3»