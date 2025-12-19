Стражи Галактики. Часть 3 (фильм, 2023) смотреть онлайн
Фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 3» 2023 года — самая личная часть трилогии, в центре которой оказывается енот Ракета.
Могущественное существо Адам Уорлок атакует базу Стражей и тяжело ранит Ракету. Внезапно выясняется, что енота нельзя вылечить: в его тело встроен специальный «предохранитель» — чип смерти, код отключения которого спрятан в недрах штаба компании OrgoCorp. И пока лежащий в коме Ракета вспоминает собственное детство, его друзья отправляются в спасательную экспедицию. К удивлению Стражей их враг — не очередной космический диктатор, а ученый-фанатик, уверенный, что имеет право проводить опыты над живыми существами ради создания «идеального мира».
«Стражи Галактики. Часть 3» — фильм для тех, кто ценит в супергеройском кино не только юмор и зрелищный экшен, но и эмоциональные сцены. Это по-прежнему отвязное приключение с фирменными шутками Джеймса Ганна, но прежде всего — трогательная история о травме, жестоких экспериментах и найденной семье, готовой идти до конца ради одного из своих.
СтранаСША, Новая Зеландия, Франция, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Время150 мин / 02:30
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Карен
Гиллан
- ПКАктриса
Пом
Клементьефф
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актриса
Зои
Салдана
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актёр
Уилл
Поултер
- Актёр
Вин
Дизель
- ШГАктёр
Шон
Ганн
- ОФАктёр
Остин
Фриман
- СБАктёр
Стефен
Блэкхарт
- ТРАктёр
Терренс
Розмор
- МБАктриса
Мария
Бакалова
- ДАСценарист
Дэн
Абнетт
- ЭЛСценарист
Энди
Леннинг
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- ДССценарист
Джим
Старлин
- Сценарист
Стэн
Ли
- ЛЛСценарист
Ларри
Либер
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- СЭСценарист
Стив
Энглхарт
- РШСценарист
Роджер
Штерн
- МЛПродюсер
Мэри
Ливанос
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- СХПродюсер
Саймон
Хэтт
- НКПродюсер
Николас
Корда
- КЭХудожник
Кристофер
Эскобар
- БМХудожница
Бет
Микл
- АХХудожник
Алан
Хук
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи