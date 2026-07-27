Фильм Страсти Жанны д'Арк
1928, La passion de Jeanne d'Arc
Драма, Биография16+
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О фильме
1431 год, Руан. Инквизиция и оккупационные английские власти судят Жанну д’Арк, обвиняя «Орлеанскую деву» в колдовстве. Пройдя через допросы, пытки и унижения, она находит мученическую смерть на костре.
СтранаФранция
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КТРежиссёр
Карл
Теодор Дрейер
- АААктёр
Антонен
Арто
- АБАктёр
Андре
Берлей
- ЖдАктёр
Жан
д’Ид
- МСАктёр
Мишель
Симон
- АМАктёр
Александр
Михалеско
- ЛЛАктёр
Леон
Ларив
- КБАктёр
Камилла
Бардо
- ЖДАктёр
Жильбер
Дашё
- ЖДАктёр
Жильбер
Дайё
- ФАктёр
Фурнес-Гоффар
- ПЖАктёр
Поль
Жорже
- МЛАктриса
Мари
Лакруа
- АМАктёр
Анри
Майар
- РНАктёр
Раймон
Нарле
- ДДСценарист
Джозеф
Дельтель
- КТСценарист
Карл
Теодор Дрейер
- ВЮХудожница
Валентина
Юго
- МБМонтажёр
Маргерит
Боже
- КТМонтажёр
Карл
Теодор Дрейер
- РМОператор
Рудольф
Мате
- ЙККомпозитор
Йеспер
Кюд
- ОШКомпозитор
Оле
Шмидт