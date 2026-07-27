Страсти Жанны д'Арк
Wink
Фильмы
Страсти Жанны д'Арк

Фильм Страсти Жанны д'Арк

1928, La passion de Jeanne d'Arc
Драма, Биография16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

1431 год, Руан. Инквизиция и оккупационные английские власти судят Жанну д’Арк, обвиняя «Орлеанскую деву» в колдовстве. Пройдя через допросы, пытки и унижения, она находит мученическую смерть на костре.

Страна
Франция
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страсти Жанны д'Арк»