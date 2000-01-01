Страсть (фильм, 2000) смотреть онлайн

Ложь за ложью, предательство за предательством. Драматический фильм «Страсть» — триллер Линдона Чаббака о частном расследовании, которое оборачивается смертельно опасной игрой.



Дериан после ухода из полиции открывает частное детективное агентство и получает заказ от состоятельной клиентки: Антея подозревает своего супруга Майкла в неверности и просит последить за ним. Но есть в этой просьбе одна странность: Антея настаивает на том, чтобы детектив соблазнила ее мужа. Взявшись за эту работу, Дериан неожиданно влюбляется в Майкла, но их роман становится угрозой для обоих. Вскоре детектив попадает в ловушку: ее подставляют и ложно обвиняют в убийстве. Теперь она должна не только спасти себя, но и разобраться, кто манипулирует ею и зачем.



Смотреть фильм «Страсть» — это все равно что пытаться разгадать запутанную головоломку: картина умело манипулирует ожиданиями зрителя и не раз обманет вас.



Страсть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.