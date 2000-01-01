Страсть (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Ложь за ложью, предательство за предательством. Драматический фильм «Страсть» — триллер Линдона Чаббака о частном расследовании, которое оборачивается смертельно опасной игрой.
Дериан после ухода из полиции открывает частное детективное агентство и получает заказ от состоятельной клиентки: Антея подозревает своего супруга Майкла в неверности и просит последить за ним. Но есть в этой просьбе одна странность: Антея настаивает на том, чтобы детектив соблазнила ее мужа. Взявшись за эту работу, Дериан неожиданно влюбляется в Майкла, но их роман становится угрозой для обоих. Вскоре детектив попадает в ловушку: ее подставляют и ложно обвиняют в убийстве. Теперь она должна не только спасти себя, но и разобраться, кто манипулирует ею и зачем.
Смотреть фильм «Страсть» — это все равно что пытаться разгадать запутанную головоломку: картина умело манипулирует ожиданиями зрителя и не раз обманет вас.
- ЛЧРежиссёр
Линдон
Чаббак
- МРАктёр
Майкл
Ральф
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- ДКАктриса
Дония
Кьяриция
- НФАктёр
Нил
Флинн
- РДАктёр
Роберт
Джейн
- ПОАктёр
Патрик
О’Нил
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- Актёр
Адам
Болдуин
- ЛБСценарист
Ларри
Брэнд
- НФПродюсер
Нева
Фриденн
- ДАПродюсер
Джералд
Ай. Вулф
- ПМПродюсер
Пол
Маслак
- ДФПродюсер
Дэвид
Форрест
- ЛБХудожник
Лес
Буф
- ДКХудожница
Джини
Крамер
- ШОХудожница
Шэй
Остин
- ЛАМонтажёр
Лоуренс
А. Мэддокс
- ФМКомпозитор
Фил
Маршалл