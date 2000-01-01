Страна тигров (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Tigerland
Драмы96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Чтобы подготовить новобранцев к войне во Вьетнаме, в США построен самый совершенный тренировочный центр. Это место, существующее по своим особым законам, пользуется дурной славой. Большинство попавших туда жалеют о том, что они вообще родились. Однако среди массы новобранцев находится тот, к�то пытается оставаться человеком. Он лидер и способен повести за собой остальных, но чем закончится этот путь, сложно даже представить…
Страна тигров смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Колин
Фаррелл
- МДАктёр
Мэттью
Дэвис
- Актёр
Шей
Уигэм
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- РРАктёр
Расселл
Ричардсон
- ТГАктёр
Том
Гайри
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Ник
Сирси
- Актёр
Афемо
Омилами
- РКСценарист
Росс
Клэван
- ММСценарист
Майкл
Макгрутер
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ТКПродюсер
Тед
Курдила
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон