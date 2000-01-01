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Страна тигров

Страна тигров (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Tigerland
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Чтобы подготовить новобранцев к войне во Вьетнаме, в США построен самый совершенный тренировочный центр. Это место, существующее по своим особым законам, пользуется дурной славой. Большинство попавших туда жалеют о том, что они вообще родились. Однако среди массы новобранцев находится тот, кто пытается оставаться человеком. Он лидер и способен повести за собой остальных, но чем закончится этот путь, сложно даже представить…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна тигров»

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