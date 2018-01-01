Страх
Wink
Фильмы
Страх

Страх (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Fear
Боевик18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семья, живущая в изолированной хижине в лесу, подвергается террору со стороны банды беглых каторжников. Их главарь, серийный убийца, — ветеран Вьетнамской войны с психическими расстройствами. Банда не знает, что отец семейства тоже ветеран Вьетнамской войны, и он не намерен допустить, чтобы его семье причинили вред.

Страх смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх»