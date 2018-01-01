Страх (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме
Семья, живущая в изолированной хижине в лесу, подвергается террору со стороны банды беглых каторжников. Их главарь, серийный убийца, — ветеран Вьетнамской войны с психическими расстройствами. Банда не знает, что отец семейства тоже ветеран Вьетнамской войны, и он не намерен допустить, чтобы его семье причинили вред.
- РАРежиссёр
Роберт
А. Ферретти
- ЧМАктёр
Чарльз
Мешак
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- СШАктёр
Скотт
Шварц
- ЭБАктёр
Эдвард
Банкер
- МУАктёр
Майкл
Уотсон
- ЗТАктриса
Зои
Триллинг
- ФСАктёр
Фрэнк
Сталлоне
- КЛАктриса
Кэй
Ленц
- ББАктёр
Брендан
Барнс
- РФАктёр
Роберт
Фэктор
- РАСценарист
Роберт
А. Ферретти
- РССценарист
Рик
Скарри
- ПХПродюсер
Пол
Хертцберг
- РСПродюсер
Рик
Скарри
- ЛМПродюсер
Лиза
М. Хансен
- ФАХудожник
Фернандо
Альтшул
- ТНХудожник
Тревор
Норрис
- МЭМонтажёр
Майкл
Элиот
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- АККомпозитор
Альфи
Кабилджо