Сразу после триумфальной премьеры мюзикла «Призрак оперы» прима постановки была зверски убита. Человек в маске Призрака практически искромсал ножом несчастную и исчез во тьме. Пятнадцать лет спустя муж покойной хочет поставить тот же спектакль и вновь появляется кровожадный киллер в маске.

