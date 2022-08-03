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Страх сцены

Страх сцены (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Stage Fright
Мюзикл, Триллер84 мин18+

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О фильме

Сразу после триумфальной премьеры мюзикла «Призрак оперы» прима постановки была зверски убита. Человек в маске Призрака практически искромсал ножом несчастную и исчез во тьме. Пятнадцать лет спустя муж покойной хочет поставить тот же спектакль и вновь появляется кровожадный киллер в маске.

Страна
Канада
Жанр
Мюзикл, Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх сцены»