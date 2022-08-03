Страх сцены (фильм, 2013) смотреть онлайн
5.92013, Stage Fright
Мюзикл, Триллер84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сразу после триумфальной премьеры мюзикла «Призрак оперы» прима постановки была зверски убита. Человек в маске Призрака практически искромсал ножом несчастную и исчез во тьме. Пятнадцать лет спустя муж покойной вместе с детьми отправляется в лагерь для продвинутых в музыке школьников, чтобы поставить тот же спектакль. И там вновь появляется кровожадный киллер в маске Призрака, вооруженный тесаком, электропилой и прочими малоприятными приспособлениями, и вновь кровь льется ручьями. Возможно, он просто люто ненавидит мюзиклы?..
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джером
Сэйбл
- ЭМАктриса
Элли
Макдональд
- Актёр
Мит
Лоаф
- Актёр
Дуглас
Смит
- Актриса
Минни
Драйвер
- БЮАктёр
Брэндон
Юрановитц
- МЛАктриса
Мелани
Лишман
- ТААктёр
Томас
Алдерсон
- КНАктёр
Кент
Нолан
- ЭЭАктёр
Эфраим
Эллис
- ЛМАктриса
Лиэнн
Миллер
- ДМАктёр
Джеймс
Макгоун
- ЭБАктёр
Эли
Баталион
- ШДАктриса
Штеффи
ДиДоменикантонио
- ДСАктёр
Даррен
Саммерсбай
- АДАктриса
Адрианна
Ди Лиелло
- РБАктёр
Райан
Бобкин
- ГДАктёр
Грег
Данхэм
- ДЛАктёр
Дэн
Леви
- РМАктёр
Рик
Миллер
- ТСАктёр
Тристан
Слэйд Митчелл
- ЧПАктриса
Челси
Поздик
- ДРАктриса
Джада
Робинсон
- ДРАктриса
Дженни
Росс
- ДСАктёр
Джон
Стэд
- ГСАктёр
Грег
Стивен Браун
- ДЛАктриса
Джэми
Лайл
- БНАктёр
Брайан
Нэттлфолд
- ДССценарист
Джером
Сэйбл
- ЭБСценарист
Эли
Баталион
- ЙБПродюсер
Йонас
Белл Пашт
- ЭЛПродюсер
Эри
Лантос
- ОМХудожник
Олег
М. Савицкий
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- НММонтажёр
Николас
Мусурка
- ЭБКомпозитор
Эли
Баталион
- ДСКомпозитор
Джером
Сэйбл