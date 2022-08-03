Страх сцены
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Страх сцены

Страх сцены (фильм, 2013) смотреть онлайн

5.92013, Stage Fright
Мюзикл, Триллер84 мин18+

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О фильме

Сразу после триумфальной премьеры мюзикла «Призрак оперы» прима постановки была зверски убита. Человек в маске Призрака практически искромсал ножом несчастную и исчез во тьме. Пятнадцать лет спустя муж покойной вместе с детьми отправляется в лагерь для продвинутых в музыке школьников, чтобы поставить тот же спектакль. И там вновь появляется кровожадный киллер в маске Призрака, вооруженный тесаком, электропилой и прочими малоприятными приспособлениями, и вновь кровь льется ручьями. Возможно, он просто люто ненавидит мюзиклы?..

Страна
Канада
Жанр
Мюзикл, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страх сцены»