Сразу после триумфальной премьеры мюзикла «Призрак оперы» прима постановки была зверски убита. Человек в маске Призрака практически искромсал ножом несчастную и исчез во тьме. Пятнадцать лет спустя муж покойной вместе с детьми отправляется в лагерь для продвинутых в музыке школьников, чтобы поставить тот же спектакль. И там вновь появляется кровожадный киллер в маске Призрака, вооруженный тесаком, электропилой и прочими малоприятными приспособлениями, и вновь кровь льется ручьями. Возможно, он просто люто ненавидит мюзиклы?..

