Стоун (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь тюремщика Джека превращается в сплошной кошмар. Примерный семьянин и «добрый» полицейский, он всегда помогал раскаявшимся преступникам получить освобождение. Стоун — соучастник убийства и поджога. Однако он пойдет на все, чтобы вырваться на волю, и Джек — его последний шанс. Красавица-жена Стоуна соблазняет тюремщика… Перед Джеком ужасный выбор — или разрушить всю свою жизнь и семью, или выпустить на волю маньяка. И чем больше он пытается выбраться из этой западни, тем сильнее запутывается.



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