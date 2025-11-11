Столкновение
Wink
Фильмы
Столкновение

Столкновение (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Thrashin'
Драма12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две группы скейтбордистов борются против друг друга за превосходство. Один из них влюбляется в сестру своего конкурента.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Столкновение»