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Стервозные штучки
Актёры и съёмочная группа фильма «Стервозные штучки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стервозные штучки»

Режиссёры

Рик Джейкобсон

Рик Джейкобсон

Rick Jacobson
Режиссёр

Актёры

Джулия Вот

Джулия Вот

Julia Voth
Актриса
Эрин Каммингс

Эрин Каммингс

Erin Cummings
АктрисаHel
Америка Оливо

Америка Оливо

America Olivo
АктрисаCamero (в титрах: Ameríca Olivo)
Майкл Херст

Майкл Херст

Michael Hurst
Актёр
Рон Мелендес

Рон Мелендес

Ron Melendez
АктёрDeputy Fuchs
Уильям Грегори Ли

Уильям Грегори Ли

William Gregory Lee
АктёрHot Wire
Минаэ Нодзи

Минаэ Нодзи

Minae Noji
АктрисаKinki
Кевин Сорбо

Кевин Сорбо

Kevin Sorbo
АктёрMr. Phoenix
Люси Лоулесс

Люси Лоулесс

Lucy Lawless
АктрисаMother Superior
Рене О’Коннор

Рене О’Коннор

Renée O'Connor
АктрисаSister Batril

Сценаристы

Рик Джейкобсон

Рик Джейкобсон

Rick Jacobson
Сценарист
Эрик Грюндеманн

Эрик Грюндеманн

Eric Gruendemann
Сценарист

Продюсеры

Эрик Грюндеманн

Эрик Грюндеманн

Eric Gruendemann
Продюсер
Рик Джейкобсон

Рик Джейкобсон

Rick Jacobson
Продюсер
Брайан Пек

Брайан Пек

Brian Peck
Продюсер
Кэрри Тайсон

Кэрри Тайсон

Carrie Tyson
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Дано Черни

Дано Черни

Dano Cerny
Художник
Дженнифер Мюллер

Дженнифер Мюллер

Jennifer Mueller
Художница