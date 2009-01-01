Стервозные штучки (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Нереально крутую драку заказывали? Готовится по рецепту: 3 очень-очень плохие девчонки, 1 пустыня, 1 заряженный «Тандерберд», 1473 ствола, 1 безжалостный преступный авторитет, контрабанда на 206 млн. USD, коп, который может вовсе и не коп, еще сотни копов, которые уж точно копы (хотя кто его знает...), 317 наемников, пара киллеров со съехавшей башней, несколько пар нижнего белья «Пути Пусс», одно хитрое устройство с красной кнопкой, которое может смести с этой планеты все к чертям собачьим, два трейлера бабла, 1 чумовая панк-группа Nusty Nuns, банда феминисток в стрингах, 1 вооруженный психопат, горячие женщины в баре, несколько двойников Элвиса, смертельные секс игрушки, 1 отдел борьбы с организованной преступностью, 1 межконтинентальная заваруха, девчонки друг на друге, дерущиеся в грязи (добавлять по вкусу), уродцы из цирка и еще большая куча чего–то невообразимого...



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