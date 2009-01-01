Стервозные штучки (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Нереально крутую драку заказывали? Готовится по рецепту: 3 очень-очень плохие девчонки, 1 пустыня, 1 заряженный «Тандерберд», 1473 ствола, 1 безжалостный преступный авторитет, контрабанда на 206 млн. USD, коп, который может вовсе и не коп, еще сотни копов, которые уж точно копы (хотя кто его знает...), 317 наемников, пара киллеров со съехавшей башней, несколько пар нижнего белья «Пути Пусс», одно хитрое устройство с красной кнопкой, которое может смести с этой планеты все к чертям собачьим, два трейлера бабла, 1 чумовая панк-группа Nusty Nuns, банда феминисток в стрингах, 1 вооруженный психопат, горячие женщины в баре, несколько двойников Элвиса, смертельные секс игрушки, 1 отдел борьбы с организованной преступностью, 1 межконтинентальная заваруха, девчонки друг на друге, дерущиеся в грязи (добавлять по вкусу), уродцы из цирка и еще большая куча чего–то невообразимого...
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Информация
Рейтинг
- РДРежиссёр
Рик
Джейкобсон
- ДВАктриса
Джулия
Вот
- ЭКАктриса
Эрин
Каммингс
- АОАктриса
Америка
Оливо
- МХАктёр
Майкл
Херст
- РМАктёр
Рон
Мелендес
- УГАктёр
Уильям
Грегори Ли
- МНАктриса
Минаэ
Нодзи
- Актёр
Кевин
Сорбо
- Актриса
Люси
Лоулесс
- РОАктриса
Рене
О’Коннор
- РДСценарист
Рик
Джейкобсон
- ЭГСценарист
Эрик
Грюндеманн
- ЭГПродюсер
Эрик
Грюндеманн
- РДПродюсер
Рик
Джейкобсон
- БППродюсер
Брайан
Пек
- КТПродюсер
Кэрри
Тайсон
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЧХудожник
Дано
Черни
- ДМХудожница
Дженнифер
Мюлле�р