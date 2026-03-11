Мать-одиночка Рэйчел Истон и ее две дочери переезжают из тесной квартирки в Детройте в дом в пригороде. Но наступает ночь и в их доме слышны посторонние крики, шум в стенах и тень силуэта молодой женщины в подвале. Младшая дочь начинает вести себя странно и Рэйчел пытается раскрыть то что произошло в доме много лет назад.

