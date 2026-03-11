Стена с секретами
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Стена с секретами

Стена с секретами (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Secrets in the Walls
Ужасы, Триллер18+

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О фильме

Мать-одиночка Рэйчел Истон и ее две дочери переезжают из тесной квартирки в Детройте в дом в пригороде. Но наступает ночь и в их доме слышны посторонние крики, шум в стенах и тень силуэта молодой женщины в подвале. Младшая дочь начинает вести себя странно и Рэйчел пытается раскрыть то что произошло в доме много лет назад.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стена с секретами»