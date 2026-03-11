Стена с секретами (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Secrets in the Walls
Ужасы, Триллер18+
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О фильме
Мать-одиночка Рэйчел Истон и ее две дочери переезжают из тесной квартирки в Детройте в дом в пригороде. Но наступает ночь и в их доме слышны посторонние крики, шум в стенах и тень силуэта молодой женщины в подвале. Младшая дочь начинает вести себя странно и Рэйчел пытается раскрыть то что произошло в доме много лет назад.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лейтч
- ДРАктриса
Джери
Райан
- КПАктриса
Кей
Панабэйкер
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- ЙКАктёр
Йен
Кан
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- ЛМАктриса
Лорен
Мэй Шафер
- СКАктриса
Сараб
Камоо
- ДТАктриса
Джордан
Тровиллион
- СХАктёр
Сиди
Хендерсон
- МШАктёр
Майк
Шриман
- ПТАктёр
Питер
Токко
- ДСАктриса
Джулианна
Сомерс
- МКАктриса
Мэри
Каллахэн Линч
- ЛБАктриса
Линда
Бостон
- ЖПАктриса
Жаклин
Пиньоль
- ПКАктриса
Памела
Кройдон
- ЖФАктриса
Жаклин
Фортон
- СХАктёр
Стивен
Хауптман
- ККАктриса
Кристал
Кац
- БЛАктёр
Билл
Ламберт
- ДВАктёр
Джоджуан
Вэстмолэнд
- УПСценарист
Уильям
Пеник
- КАПродюсер
Кайл
А. Кларк
- ММПродюсер
Марта
М. Мобли
- МЭПродюсер
Мики
Экштейн
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Ларкин
- ДДМонтажёр
Джон
Даффи
- КВОператор
Кис
Ван Оострум
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони