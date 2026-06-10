2025, Стажер по-русски
Комедия, Семейный116 мин16+
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Стажер по-русски (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с лёгкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Равшана
Куркова
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- Актёр
Арсений
Попов
- Актриса
Алина
Алексеева
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- СААктёр
Семён
Арзуманов
- АОАктёр
Антон
Остерников
- СШАктёр
Сергей
Штепс
- АКАктёр
Александр
Крайнов
- СПАктриса
Светлана
Потанина
- ДПАктёр
Давид
Петросян
- МЧАктриса
Мария
Чувилина
- АФАктёр
Армен
Филиппов
- СБАктёр
Сергей
Бескакотов
- ИТАктёр
Иван
Трифонов
- АЗСценарист
Алексей
Зюзин
- Продюсер
Давид
Кочаров
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- АЗПродюсер
Алексей
Зюзин
- ИТПродюсер
Иван
Трифонов
- МПКомпозитор
Максим
Пантелеев
- ВАКомпозитор
Владимир
Аношкин