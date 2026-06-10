Стажер по-русски
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Стажер по-русски
2025, Стажер по-русски
Комедия, Семейный116 мин16+

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Стажер по-русски (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с лёгкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Стажер по-русски»