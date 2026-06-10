В привычный ритм работы многопрофильной компании врывается седовласый новичок — курьер Николай Борисович. Он с лёгкостью выполняет любое поручение, стремительно продвигается по карьерной лестнице и неизменно делает снимок на свой полароид после каждого успеха, отправляя фотографии загадочному адресату. Наблюдая за этим странным ритуалом, коллеги начинают понимать: необычный сотрудник что-то скрывает.

