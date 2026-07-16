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Wink
Фильмы
Старый орел
Актёры и съёмочная группа фильма «Старый орел»
Актёры и съёмочная группа фильма «Старый орел»
Актёры
Алик Караев
Актёр
Павел Левкин
Актёр
Миша Шульц
Актёр
Иса Новиков
Актёр
Надежда Михалкова
Актриса
Павел Деревянко
Актёр
Дмитрий Ткаченко
Актёр
Сергей Степин
Актёр
Гоша Торвич
Актёр
Сценаристы
Таймураз Бадзиев
Сценарист
Давид Цаллаев
Сценарист
Дмитрий Иванов
Сценарист
Продюсеры
Таймураз Бадзиев
Продюсер
Давид Цаллаев
Продюсер
Сергей Шишкин
Продюсер
Гавриил Гордеев
Продюсер
Художники
Денис Токарев
Художник
Эльмира Валиева
Художница
Операторы
Филипп Южанин
Оператор
Композиторы
Райан Оттер
Композитор