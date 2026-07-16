Wink
Фильмы
Старый орел
Актёры и съёмочная группа фильма «Старый орел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Старый орел»

Актёры

Алик Караев

Алик Караев

Актёр
Павел Левкин

Павел Левкин

Актёр
Миша Шульц

Миша Шульц

Актёр
Иса Новиков

Иса Новиков

Актёр
Надежда Михалкова

Надежда Михалкова

Актриса
Павел Деревянко

Павел Деревянко

Актёр
Дмитрий Ткаченко

Дмитрий Ткаченко

Актёр
Сергей Степин

Сергей Степин

Актёр
Гоша Торвич

Гоша Торвич

Актёр

Сценаристы

Таймураз Бадзиев

Таймураз Бадзиев

Сценарист
Давид Цаллаев

Давид Цаллаев

Сценарист
Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов

Сценарист

Продюсеры

Таймураз Бадзиев

Таймураз Бадзиев

Продюсер
Давид Цаллаев

Давид Цаллаев

Продюсер
Сергей Шишкин

Сергей Шишкин

Продюсер
Гавриил Гордеев

Гавриил Гордеев

Продюсер

Художники

Денис Токарев

Денис Токарев

Художник
Эльмира Валиева

Эльмира Валиева

Художница

Операторы

Филипп Южанин

Филипп Южанин

Оператор

Композиторы

Райан Оттер

Райан Оттер

Композитор