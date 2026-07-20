О фильме
Дед Батраз Зелимханович уединённо живёт в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семён, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что «один человек — не административная единица». Семёну нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается. В газете он видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает превратить своё в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни.
Рейтинг
- АКАктёр
Алик
Караев
- ПЛАктёр
Павел
Левкин
- Актёр
Миша
Шульц
- ИНАктёр
Иса
Новиков
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Павел
Деревянко
- ДТАктёр
Дмитрий
Ткаченко
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ГТАктёр
Гоша
Торвич
- ТБСценарист
Таймураз
Бадзиев
- ДЦСценарист
Давид
Цаллаев
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- ДЦПродюсер
Давид
Цаллаев
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- ДТХудожник
Денис
Токарев
- ЭВХудожница
Эльмира
Валиева
- ФЮОператор
Филипп
Южанин
- РОКомпозитор
Райан
Оттер