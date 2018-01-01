Wink
Старые шпионские игры
Актёры и съёмочная группа фильма «Старые шпионские игры»

Режиссёры

Эран Риклис

Eran Riklis
Режиссёр

Актёры

Бен Кингсли

Ben Kingsley
АктёрAdereth
Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаAngela Caroni
Итай Тиран

Itay Tiran
АктёрDaniel
Ицик Коэн

Itzik Cohen
АктёрSamuel
Филип Пеетерс

Filip Peeters
АктёрJan Martens
Хильде Ван Мигхем

Hilde Van Mieghem
АктрисаAnne-Marie
Макрам Хури

Makram Khoury
АктёрNader (в титрах: Makram J. Khoury)
Матейс Шеперс

Mathijs Scheepers
АктёрSecurity Guard #1 (в титрах: Mathijs F. Scheepers)
Марсель Хенсема

Marcel Hensema
АктёрRuud Van Der Veen
Воутер Ван Лирд

Wouter Van Lierde
АктёрReceptionist

Продюсеры

Моше Эдери

Moshe Edery
Продюсер
Эран Риклис

Eran Riklis
Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа