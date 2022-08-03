Блестящий спецагент Адерет отправлен в отставку по возрасту, хотя все еще полон сил. Герой хочет доказать руководству свою профпригодность и выходит на след поставщика химоружия. В итоге, начальство доверяет операцию Адерету, но приставляет к нему молодого напарника. К чему это приведет?

