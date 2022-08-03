Старые шпионские игры (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.82019, Spider in the Web
Триллер109 мин18+
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О фильме
Блестящий спецагент Адерет отправлен в отставку по возрасту, хотя все еще полон сил. Герой хочет доказать руководству свою профпригодность и выходит на след поставщика химоружия. В итоге, начальство доверяет операцию Адерету, но приставляет к нему молодого напарника. К чему это приведет?
СтранаБельгия, Израиль, Великобритания, Нидерланды
ЖанрТриллер
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эран
Риклис
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ИТАктёр
Итай
Тиран
- ИКАктёр
Ицик
Коэн
- ФПАктёр
Филип
Пеетерс
- ХВАктриса
Хильде
Ван Мигхем
- МХАктёр
Макрам
Хури
- МШАктёр
Матейс
Шеперс
- МХАктёр
Марсель
Хенсема
- ВВАктёр
Воутер
Ван Лирд
- МЭПродюсер
Моше
Эдери
- ЭРПродюсер
Эран
Риклис
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков