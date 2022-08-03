Старые шпионские игры
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Старые шпионские игры

Старые шпионские игры (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.82019, Spider in the Web
Триллер109 мин18+

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О фильме

Блестящий спецагент Адерет отправлен в отставку по возрасту, хотя все еще полон сил. Герой хочет доказать руководству свою профпригодность и выходит на след поставщика химоружия. В итоге, начальство доверяет операцию Адерету, но приставляет к нему молодого напарника. К чему это приведет?

Страна
Бельгия, Израиль, Великобритания, Нидерланды
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старые шпионские игры»