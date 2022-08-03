Старший сын (фильм, 1975) смотреть онлайн
1975, Старший сын
Драма130 мин18+
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О фильме
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Николай
Караченцов
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВИАктёр
Владимир
Изотов
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ННАктёр
Николай
Николаев-Никольский
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- Сценарист
Виталий
Мельников
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов