Старший сын
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Старший сын

Старший сын (фильм, 1975) смотреть онлайн

1975, Старший сын
Драма130 мин18+

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О фильме

Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц, оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb