Фильм Старомодная комедия
1978, Старомодная комедия
Мелодрама, Комедия0+
О фильме
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эра
Савельева
- ТБРежиссёр
Татьяна
Березанцева
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- ИВАктёр
Игорь
Владимиров
- ГБАктриса
Галина
Беседина
- ТСАктриса
Тамара
Совчи
- БТАктёр
Борис
Токарев
- ВЖСценарист
Владимир
Железников
- ААСценарист
Алексей
Арбузов
- ТХПродюсер
Тамара
Харитонова
- НАМонтажёр
Надежда
Аникеева
- БКОператор
Борис
Кочеров
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев