Фильм Старомодная комедия

1978, Старомодная комедия
Мелодрама, Комедия0+
Действие происходит в Прибалтике в санатории. Он - главный врач. Она - бывшая цирковая артистка. Встреча двух немолодых людей превращается в дружбу и взаимную симпатию.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.2 IMDb