Сталин. Вождями рождаются или становятся? (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В нашем представлении Сталин существует не таким, каким он был, а каким его хочется видеть. Мы очень мало знаем о реальном Сталине. Вождь не желал, чтобы чужие люди интересовались его прошлым. Ничего о Сталине – сверх того, что он сам пожелал поведать стране и миру, – знать было не положено. Сталиным руководила отнюдь не скромность. Став главой государства, он думал о том, каким он предстает перед современниками и каким войдет в историю. Он надеялся перехитрить историю, и ему это почти удалось. Так почему именно он оказался во главе страны? Он был рожден для этой роли? Или обстоятельства сделали его вождем огромной страны?



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