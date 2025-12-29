О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Эйзенштейн
- МШАктёр
Максим
Штраух
- ГААктёр
Григорий
Александров
- МГАктёр
Михаил
Гоморов
- ИИАктёр
И.
Иванов
- ИКАктёр
Иван
Клюквин
- АААктёр
Александр
Антонов
- ЮГАктриса
Юдифь
Глизер
- ВЯАктриса
Вера
Янукова
- ВУАктёр
Владимир
Уральский
- ММАктёр
М.
Мамин
- БЮАктёр
Борис
Юрцев
- НЮАктёр
Николай
Юдин
- ГАСценарист
Григорий
Александров
- Сценарист
Сергей
Эйзенштейн
- ИКСценарист
Илья
Кравчуновский
- БМПродюсер
Борис
Михин
- ВХОператор
Василий
Хватов
- ВПОператор
Владимир
Попов