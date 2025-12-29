Стачка
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Стачка

Фильм Стачка

1924, Стачка
Драма18+
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О фильме

Историко-революционный фильм. На одном из крупнейших заводов России организовывается стачка, поводом для которой послужило самоубийство рабочего, несправедливо обвиненного администрацией завода в краже инструментов...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стачка»