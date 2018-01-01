Wink
Срочная доставка
Актёры и съёмочная группа фильма «Срочная доставка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Срочная доставка»

Актёры

Ли Мин-ги

Lee Min-gi
АктёрHan Gi-soo
Кан Е-вон

Kang Ye-won
АктрисаAh-rom
Ким Ин-гвон

Kim In-gwon
АктёрKim Myeong-shik
Ко Чхан-сок

Ko Chang-seok
АктёрDetective Seo
Ким Бён-чхоль

Kim Byeong-cheol
АктёрDetective Park
Ким Ын-ок

Kim Eun-ok
АктрисаMiss Lee
Юн Джэ-мун

Yoon Je-moon
АктёрJeong In-hyeok
Ю Сын-мок

Yoo Seung-mok
АктёрLee Do-hyeong
Ма Дон-сок

Ma Dong-seok
АктёрKim Joo-cheol
Сон Джэ-хо

Song Jae-ho
АктёрKwak Han-soo

Сценаристы

Пак Су-джин

Park Soo-jin
Сценарист
Юн Джэ-гюн

Yoon Je-gyoon
Сценарист

Продюсеры

Юн Джэ-гюн

Yoon Je-gyoon
Продюсер

Монтажёры

Щин Мин-гён

Shin Min-gyeong
Монтажёр

Операторы

Ким Ён-хо

Kim Yeong-ho
Оператор

Композиторы

Дальпаран

Dalpalan
Композитор