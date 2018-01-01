Wink
Фильмы
Спящий
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящий»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящий»

Режиссёры

Рид Ван Дайк

Рид Ван Дайк

Reed Van Dyk
Режиссёр

Актёры

Чак Кобб

Чак Кобб

Chuck Cobb
АктёрArresting Officer
Делорис Креншоу

Делорис Креншоу

Deloris Crenshaw
АктрисаMiss Thompson
Милика Дэвис

Милика Дэвис

Mylika Davis
АктрисаMother
Крис Дель Рио

Крис Дель Рио

Chris Del Rio
АктёрArresting Officer

Сценаристы

Рид Ван Дайк

Рид Ван Дайк

Reed Van Dyk
Сценарист

Продюсеры

Энрике Рико Диас

Энрике Рико Диас

Enrique Rico Diaz
Продюсер
Морган Петерсон

Морган Петерсон

Morgan Peterson
Продюсер

Монтажёры

Рид Ван Дайк

Рид Ван Дайк

Reed Van Dyk
Монтажёр