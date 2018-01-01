Wink
Справедливость
Актёры и съёмочная группа фильма «Справедливость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Справедливость»

Режиссёры

Ивэн Оппенхаймер

Evan Oppenheimer
Режиссёр

Актёры

Эрик Палладино

Erik Palladino
АктёрDrew Pettite
Аджай Найду

Ajay Naidu
АктёрMohammed
Майкл Или

Michael Ealy
АктёрWoody
Том Гайри

Tom Guiry
АктёрThe Red Anarchist
Майкл Джей Уайт

Michael Jai White
АктёрTre

Сценаристы

Ивэн Оппенхаймер

Evan Oppenheimer
Сценарист

Продюсеры

Эми Р. Бейрд

Amy R. Baird
Продюсер
Роберто Хэмилтон

Roberto Hamilton
Продюсер
Амелия Даллис

Amelia Dallis
Продюсер
Мартин Шепелерн

Martin Schepelern
Продюсер

Художники

Дона Мэндел

Dona Mandel
Художница
Бет Кун

Beth Kuhn
Художница

Монтажёры

Эллисон Ив Зелл

Allison Eve Zell
Монтажёр

Композиторы

Ненад Бах

Nenad Bach
Композитор