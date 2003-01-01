Справедливость (фильм, 2003) смотреть онлайн

Справедливость
2003, Justice
Драма, Комедия18+

О фильме

Автор комиксов из Нью-Йорка, все еще скорбящий о гибели друга 11 сентября, уговаривает издателя согласиться на ограниченный тираж «Справедливости» — комикса об обычном человеке, который оказывается героем.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

