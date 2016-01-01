Список ее желаний
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Список ее желаний
2016, Mum's List
Драма101 мин12+

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Список ее желаний (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Кейт и её муж жили счастливой жизнью. Крепкая любовь, двое прекрасных сыновей, большой дом, работа – у семьи было всё, чтобы каждый день встречать с улыбкой. Но в один день земля ушла из-под их ног. У Кейт обнаружили неизлечимую болезнь. Врачи сказали, что жить осталось совсем немного... Молодая мама поняла, что муж и дети должны быть счастливыми и жить дальше с улыбкой, а не горевать о ней. Чтобы помочь им справиться с утратой, Кейт начала писать записки с пожеланиями и удивительными заданиями для своей семьи.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Список ее желаний»