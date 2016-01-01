Список ее желаний (фильм, 2016) смотреть онлайн

Кейт и её муж жили счастливой жизнью. Крепкая любовь, двое прекрасных сыновей, большой дом, работа – у семьи было всё, чтобы каждый день встречать с улыбкой. Но в один день земля ушла из-под их ног. У Кейт обнаружили неизлечимую болезнь. Врачи сказали, что жить осталось совсем немного... Молодая мама поняла, что муж и дети должны быть счастливыми и жить дальше с улыбкой, а не горевать о ней. Чтобы помочь им справиться с утратой, Кейт начала писать записки с пожеланиями и удивительными заданиями для своей семьи.



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