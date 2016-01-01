Список ее желаний (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Кейт и её муж жили счастливой жизнью. Крепкая любовь, двое прекрасных сыновей, большой дом, работа – у семьи было всё, чтобы каждый день встречать с улыбкой. Но в один день земля ушла из-под их ног. У Кейт обнаружили неизлечимую болезнь. Врачи сказали, что жить осталось совсем немного... Молодая мама поняла, что муж и дети должны быть счастливыми и жить дальше с улыбкой, а не горевать о ней. Чтобы помочь им справиться с утратой, Кейт начала писать записки с пожеланиями и удивительными заданиями для своей семьи.
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НДРежиссёр
Найалл
Джонсон
- Актёр
Рейф
Сполл
- ГСАктёр
Гарри
Смит
- НРАктёр
Нил
Робертс
- ЭХАктриса
Элизабет
Хили
- ЭБАктёр
Эндрю
Байрон
- НБАктриса
Наоми
Баттрик
- БЛАктёр
Бобби
Локвуд
- ССАктриса
Софи
Симнетт
- РМАктёр
Росс
Маккормак
- СДАктриса
Сьюзэн
Джеймисон
- РКАктёр
Ричард
Кордери
- МСАктёр
Мэттью
Стэгг
- УСАктёр
Уилльям
Стэгг
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- НДСценарист
Найалл
Джонсон
- НХПродюсер
Ник
Хэмсон
- СУПродюсер
Сара
Уэзерстоун
- СУХудожник
Саймон
Уолкер
- ВРХудожница
Виктория
Расселл
- АУКомпозитор
Амелия
Уорнер