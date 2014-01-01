Список Амита Сахни (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Amit Sahni Ki List
Мелодрамы, Индийские98 мин12+
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Сюжет
Молодой человек никак не может найти себе девушку, соответствующую всем его представлениям об идеальной спутнице жизни.
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Рейтинг
5.4 IMDb
- ВДАктёр
Вир
Дас
- ВАктриса
Вега
- АНАктриса
Аниндита
Найяр
- КШАктёр
Кави
Шастри
- ММАктёр
Мики
Махиджа
- НБАктриса
Нташа
Бхардвай
- ПРАктриса
Пуджа
Рупарел
- АМАктриса
Ану
Менон
- МЧАктёр
Мейянг
Чанг
- СШАктриса
Сабина
Шима
- НРАктриса
Наташа
Растоги
- ШССценарист
Шив
Сингх
- РГСценарист
Рохит
Г. Банавликар
- ССХудожник
Сайни
С. Джохрай
- ШХМонтажёр
Шакти
Хасиджа
- МЧОператор
Маниш
Чандра Бхатт
- РДКомпозитор
Рагху
Диксит