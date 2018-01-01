Wink
Фильмы
Спецназ
Актёры и съёмочная группа фильма «Спецназ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спецназ»

Режиссёры

Стивен Милберн Андерсон

Стивен Милберн Андерсон

Stephen Milburn Anderson
Режиссёр
Хьюберт де Ла Буиллерье

Хьюберт де Ла Буиллерье

Hubert de La Bouillerie
Режиссёр

Актёры

Эдриан Пол

Эдриан Пол

Adrian Paul
АктёрShooter
Марк Эдвард Андерсон

Марк Эдвард Андерсон

Mark Edward Anderson
АктёрWayne Northrup
Кэтлин Йорк

Кэтлин Йорк

Kathleen York
АктрисаVictoria Elliot
Грег Йюнг Пайк

Грег Йюнг Пайк

Greg Joung Paik
АктёрMaj. Kang
Денис Форест

Денис Форест

Denis Forest
АктёрDennis Larson

Сценаристы

Пол Синор

Пол Синор

Paul Sinor
Сценарист
Марк Севи

Марк Севи

Mark Sevi
Сценарист
Билл Керби

Билл Керби

Bill Kerby
Сценарист

Продюсеры

Лесли Грейф

Лесли Грейф

Leslie Greif
Продюсер
Фрэнк Хилдебранд

Фрэнк Хилдебранд

Frank Hildebrand
Продюсер
Илэйн Хатингс Эделл

Илэйн Хатингс Эделл

Elaine Hastings Edell
Продюсер
Кенни Голди

Кенни Голди

Kenny Golde
Продюсер

Художники

Рональд Ред

Рональд Ред

Ronald Red
Художник
Мэри Ло Вейр

Мэри Ло Вейр

Mary Law Weir
Художница
Гари Констебл

Гари Констебл

Gary Constable
Художник

Монтажёры

Кристофер Раус

Кристофер Раус

Christopher Rouse
Монтажёр

Композиторы

Ричард Марвин

Ричард Марвин

Richard Marvin
Композитор