Спецназ
Wink
Фильмы
Спецназ

Спецназ (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Dead Men Can't Dance
Боевик, Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Капитан Виктория Эллиот служит в особом международном разведотряде в Корее. Выполняя приказ, семь молодых разведчиц проникают в Северную Корею. Та же действует диверсионная группа капитана Харта. Но в женском отряде погибает командир, отряд Харта попадает в плен и на плечи Виктории и ее подруг ложится нелегкий груз: выйти из засады, отбить из плена товарищей и уничтожить ядерный завод.

Спецназ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Спецназ»