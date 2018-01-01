Спецназ (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Dead Men Can't Dance
Боевик, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Капитан Виктория Эллиот служит в особом международном разведотряде в Корее. Выполняя приказ, семь молодых разведчиц проникают в Северную Корею. Та же действует диверсионная группа капитана Харта. Но в женском отряде погибает командир, отряд Харта попадает в плен и на плечи Виктории и ее подруг ложится нелегкий груз: выйти из засады, отбить из плена товарищей и уничтожить ядерный завод.
