Спецназ
Актёры и съёмочная группа фильма «Спецназ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спецназ»

Режиссёры

Эрик Цан

Эрик Цан

Eric Tsang
Режиссёр

Актёры

Норман Чу

Норман Чу

Norman Chu
АктёрColonel Wu Ta-Chuan
Энди Лау

Энди Лау

Andy Lau
АктёрChou Chun-Chieh
Джонатан Чанг

Джонатан Чанг

Yu-Cheng Chen
Актёр
Фрэнки Чан

Фрэнки Чан

Frankie Chan
АктёрLi Yan-Chak
Тони Люн Чу-Вай

Тони Люн Чу-Вай

Tony Leung Chiu-Wai
АктёрLiu Chia-Lun
Квай Сэм Чуй

Квай Сэм Чуй

Kun-Yang Chu
Актёр
Бенджамин Ли

Бенджамин Ли

Benjamin Lee
Актёр
Бен Лам

Бен Лам

Ben Lam
АктёрLeung Wai-Man

Сценаристы

Чун Тат-Мин

Чун Тат-Мин

Cheung Tat-Ming
Сценарист

Продюсеры

Уоллес Чунг

Уоллес Чунг

Wallace Cheung
Продюсер
Пей Хсианг Чуан

Пей Хсианг Чуан

Hsiang Chuan Pei
Продюсер

Художники

Бен Люк

Бен Люк

Man-Wah Luk
Художник

Композиторы

Ли Фу

Ли Фу

Lee Fu
Композитор