Актёры и съёмочная группа фильма «Специалист-2: Месть»
Актёры
Актёр
Ранвир СингхRanveer Singh
Актриса
Сара АрджунSara Arjun
Актёр
Ракеш БедиRakesh Bedi
Актёр
Санджай ДаттSanjay Dutt
Актёр
Гурав ГераGaurav Gera
Актёр
Манав ГохилManav Gohil
Актёр
Нэвин КаушикNaveen Kaushik
Актёр
Акшай КханнаAkshaye Khanna
Актёр
Акаш ХуранаAkash Khurana
Актёр
МадхаванMadhavan
Актёр
Даниш ПандорDanish Pandor
Актёр
Арджун РампалArjun Rampal
Актриса