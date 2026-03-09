Фильм Специалист-2: Месть
2026, Dhurandhar: The Revenge
Боевик18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рейтинг
- ШСРежиссёр
Шашват
Сачдев
- АДРежиссёр
Адитья
Дхар
- РСАктёр
Ранвир
Сингх
- СААктриса
Сара
Арджун
- РБАктёр
Ракеш
Беди
- СДАктёр
Санджай
Датт
- ГГАктёр
Гурав
Гера
- МГАктёр
Манав
Гохил
- НКАктёр
Нэвин
Каушик
- АКАктёр
Акшай
Кханна
- АХАктёр
Акаш
Хурана
- МАктёр
Мадхаван
- ДПАктёр
Даниш
Пандор
- АРАктёр
Арджун
Рампал
- СТАктриса
Самуя
Тандон
- АДСценарист
Адитья
Дхар
- ШСКомпозитор
Шашват
Сачдев