Спасти рядового Переса
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти рядового Переса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасти рядового Переса»

Режиссёры

Бето Гомес

Beto Gómez
Режиссёр

Актёры

Мигель Родарте

Miguel Rodarte
АктёрJulián Pérez
Хесус Очоа

Jesús Ochoa
АктёрJosé María 'Chema' Díaz
Хоакин Косио

Joaquín Cosio
АктёрRosalío Mendoza
Родриго Овьедо

Rodrigo Oviedo
АктёрJuventino Rodríguez 'Pumita'
Мариус Бегай

Marius Biegai
АктёрSasha Boginski
Хайме Камиль

Jaime Camil
АктёрEladio
Адаль Рамонес

Adal Ramones
АктёрBenito García
Исела Вега

Isela Vega
АктрисаDoña Elvira de Pérez

Сценаристы

Бето Гомес

Beto Gómez
Сценарист

Продюсеры

Алексис Фридман

Alexis Fridman
Продюсер
Бето Гомес

Beto Gómez
Продюсер
Билл Ровзар

Billy Rovzar
Продюсер
Фернандо Ровзар

Fernando Rovzar
Продюсер

Художники

Алехандра Кихано

Alejandra Quijano
Художник

Операторы

Даниэль Хакобс

Daniel Jacobs
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор