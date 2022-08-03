Спасти рядового Переса (фильм, 2011) смотреть онлайн

Юмористический вестерн про человека-легенду - солдата Переса. Он самая известная фигура Мексики, лидер преступной группировки и одновременно борец с беззаконием и произволом на местах. Только ему под силу выполнить невыполнимое задание своей мамы: вытащить родного брата из Ирака.

