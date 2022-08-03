Спасти рядового Переса
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Спасти рядового Переса

Спасти рядового Переса (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Salvando al Soldado Pérez
Комедия, Приключения99 мин18+

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О фильме

Юмористический вестерн про человека-легенду - солдата Переса. Он самая известная фигура Мексики, лидер преступной группировки и одновременно борец с беззаконием и произволом на местах. Только ему под силу выполнить невыполнимое задание своей мамы: вытащить родного брата из Ирака.

Страна
Мексика
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb