Спасти рядового Переса (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Salvando al Soldado Pérez
Комедия, Приключения99 мин18+
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О фильме
Юмористический вестерн про человека-легенду - солдата Переса. Он самая известная фигура Мексики, лидер преступной группировки и одновременно борец с беззаконием и произволом на местах. Только ему под силу выполнить невыполнимое задание своей мамы: вытащить родного брата из Ирака.
СтранаМексика
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БГРежиссёр
Бето
Гомес
- МРАктёр
Мигель
Родарте
- ХОАктёр
Хесус
Очоа
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- РОАктёр
Родриго
Овьедо
- МБАктёр
Мариус
Бегай
- ХКАктёр
Хайме
Камиль
- АРАктёр
Адаль
Рамонес
- ИВАктриса
Исела
Вега
- БГСценарист
Бето
Гомес
- АФПродюсер
Алексис
Фридман
- БГПродюсер
Бето
Гомес
- БРПродюсер
Билл
Ровзар
- ФРПродюсер
Фернандо
Ровзар
- АКХудожник
Алехандра
Кихано
- ДХОператор
Даниэль
Хакобс
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо