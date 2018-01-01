Wink
Фильмы
Спасение
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»

Режиссёры

Тодд Хейнс

Тодд Хейнс

Todd Haynes
Режиссёр

Актёры

Марта Велез

Марта Велез

Martha Velez
АктрисаFulvia
Сьюзен Норман

Сьюзен Норман

Susan Norman
АктрисаLinda
Джулианна Мур

Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаCarol
Дин Норрис

Дин Норрис

Dean Norris
АктёрMover
Джули Бёрджесс

Джули Бёрджесс

Julie Burgess
АктрисаAerobics Instructor

Сценаристы

Тодд Хейнс

Тодд Хейнс

Todd Haynes
Сценарист

Продюсеры

Эрнест Кернс

Эрнест Кернс

Ernest Kerns
Продюсер
Кристин Вачон

Кристин Вачон

Christine Vachon
Продюсер
Тед Хоуп

Тед Хоуп

Ted Hope
Продюсер
Лорен Залазник

Лорен Залазник

Lauren Zalaznick
Продюсер

Художники

Нэнси Стейнер

Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница
Энтони Р. Стейбли

Энтони Р. Стейбли

Anthony Stabley
Художник
Дэвид Дж. Бомба

Дэвид Дж. Бомба

David J. Bomba
Художник

Монтажёры

Джеймс Лайонс

Джеймс Лайонс

James Lyons
Монтажёр

Композиторы

Эд Тамни

Эд Тамни

Ed Tomney
Композитор