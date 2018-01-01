Спасение (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Safe
Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Все в жизни Кэрол Уайт складывается хорошо: обеспеченная жизнь, любящий муж, сын, огромный богатый дом, подруги, занятия аэробикой, выращивание роз... Болезнь подступает незаметно. Врачи в недоумении. Недуг поражает основы самосознания. Кризис личности, имя которому «Синдром XX века».
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Рейтинг
- ТХРежиссёр
Тодд
Хейнс
- МВАктриса
Марта
Велез
- СНАктриса
Сьюзен
Норман
- Актриса
Джулианна
Мур
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- ДБАктриса
Джули
Бёрджесс
- ТХСценарист
Тодд
Хейнс
- ЭКПродюсер
Эрнест
Кернс
- Продюсер
Кристин
Вачон
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- ЛЗПродюсер
Лорен
Залазник
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЭРХудожник
Энтони
Р. Стейбли
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- ДЛМонтажёр
Джеймс
Лайонс
- ЭТКомпозитор
Эд
Тамни